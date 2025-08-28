Это может быть явным сигналом Дональду Трампу.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын присоединится к председателю КНР Си Цзиньпину и бункерному деду Владимиру Путину на масштабном военном параде в Пекине на следующей неделе, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Присутствие Путина уже было подтверждено. Он и Ким войдут в число 26 иностранных лидеров, которые посетят мероприятие, при этом представителей США или Западной Европы там не ожидается, пишет Sky News.

Китай, Россия и Северная Корея являются близкими союзниками. Пекин давно остаётся крупнейшим донором и торговым партнёром Пхеньяна, а Ким, в свою очередь, предоставляет российскому президенту войска для войны в Украине.

"Подробности о том, когда именно и на какой срок Ким прибудет в Китай, пока неизвестны. Ожидается, что это будет его первый визит за последние шесть лет", - говорится в материале. Помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй заявил, что страна "тепло приветствует" северокорейского диктатора и что "поддержание, укрепление и развитие" отношений между правительствами двух стран является приоритетом.

На вопрос, какой сигнал Пекин посылает, принимая Путина, Лэй сказал, что участие российского президента в памятных мероприятиях "ещё раз демонстрирует высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства координации между Китаем и Россией в новую эпоху и заявляет о единстве и солидарности между Китаем и Россией".

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Ким Чен Ын публично награждал солдат, воевавших против Украины. "Боевые действия доказали мощь героической (северокорейской) армии", - заявил он.

Кроме того, мы рассказывали, что в Китай также приедет премьер-министр Индии. Таким образом, китайский лидер хочет показать солидарность стран Южного полушария во время правления президента США Дональда Трампа.

