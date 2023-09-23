В небе над Украиной уничтожено 14 "Шахедов".

В ночь на 23 сентября российские оккупанты выпустили несколько групп "Шахедов" по юго-восточным регионам Украины. Как сообщили в командовании Воздушных сил, всего за ночь враг атаковал украинские города 15 "Шахедами", почти все удалось сбить.

"Ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными БПЛА типа "Шахед-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ). Направление удара – Запорожье, Днепропетровщина. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 "Шахедов", – говорится в сообщении.

Удары по Украине 23 сентября - это надо знать

Около 01:00 Воздушные силы предупреждали, что группа ракет движется в направлении Одесской области. Уже известно, что область была атакована россиянами с помощью ракет "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону, критических разрушений и пострадавших нет.

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Также ночью Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях. Взрывы слышали в Днепре и Запорожье. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак, защитники из ВК "Восток" сбили в небе над областью 12 вражеских БПЛА. В Днепре обломки повредили объект критической инфраструктуры.

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