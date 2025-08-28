Уже несколько дней магнитных бурь на Земле на наблюдается.

28 августа геомагнитная обстановка останется спокойной: магнитных бурь не прогнозируется.

По трёхдневному прогнозу NOAA, максимальный Kp-индекс, который ожидается до 29 августа, не превысит 3. Это ниже порога, с которого начинаеются магнитные бури.

Это подтверждает и сводка SpaceWeatherLive. Британская геологическая служба (BGS) также оценивает ближайшие сутки как Quiet - без перехода к бурным значениям.

Meteoagent также показывает на 28 августа низкий K-индекс - около 2,7, что соответствует стабильному фону.

При таком сценарии спутниковая связь, GPS и радиосистемы будут работать в обычном режиме, заметного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.

Магнитные бури - как защитить организм

Во время сильных магнитных бурь некоторые люди, особенно метеочувствительные, могут чувствовать некоторое недомогание. В такие дни люди обычно жалуются на головные боли, слабость и обострение хронических болезней. Считается, что к магнитным бурям наиболее уязвимы дети и пожилые. Чтобы облегчить состояние, рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, отказать от алкоголя и пить больше чистой воды.

