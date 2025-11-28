Спортсменка также рассказала об увлечениях девочки.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно отреагировала на слухи о разрыве отношений с отцом своего ребенка, заговорила о дочери.

По ее словам, 9-летняя Мия во время войны живет за границей. Анита призналась, что девочка учится в пятом классе и знает несколько иностранных языков.

"60% времени я провожу в Испании, потому что там моя дочь и где-то 40% провожу в Украине. Мия сейчас владеет английским, испанским, польским, украинским. И я думаю, что если она просто выучит все эти языки в совершенстве, я могу считать свою роль мамы выполненной. Дальше может уже быть креативной девочкой, которой она собственно и является", - отметила Луценко в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

Звезда также рассказала об увлечениях Мии.

"Она в пятом классе и очень добрая, очень нежненькая. Я, как профессиональная спортсменка в прошлом, никогда не буду своего ребенка тянуть именно в профессиональный спорт. Поэтому она больше математик, как это ни странно, и очень классно рисует", - добавила Анита.

Напомним, ранее Анита Луценко показала свой живот после неудачной операции. Тренер хотела убрать растяжение живота после беременности.

