Рок-музыкант, ведущая новостей и экс-Холостяк: раскрыты имена новых участников благотворительных 'Танцев со звездами'

"Танцы со звездами" возвращаются на 1+1 Украина: благотворительный эфир, который объединит украинцев перед Новым годом.

Специальный праздничный эфир "Танцы со звездами" под лозунгом "Движение к жизни" призван подарить украинцам тепло, вдохновение и поддержку во время, когда эти эмоции нужны больше всего. А также в этом году проект имеет важную миссию - помочь собрать средства для наших защитников. "Танцы со звездами" объединяются с Superhumans Center - современным медицинским центром военной травмы, который занимается протезированием и реабилитацией военных и гражданских, пострадавших от полномасштабной войны. Сбор направлен на финансирование прицельной эвакуации раненых бойцов с фронта, чтобы они могли как можно быстрее получить необходимое лечение.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

В закрытом телеграмм-канале "Танцы со звездами. Движение к жизни" уже объявили следующую тройку участников специального эфира.

На паркет выйдут:

Женя Галич - ветеран, рок-музыкант, фронтмен группы O.Torvald, сольный исполнитель, который весной 2022 года присоединился к Вооруженным Силам Украины. В составе своего подразделения 135 отдельного батальона, участвовал в боевых задачах, весной 2023 - обороне города Бахмут. Имеет звание старшего лейтенанта. Награжден орденом "За мужество" III степени.

"Вау! Для меня это очень неожиданное предложение! Я думаю, что продюсеры, режиссеры и хореографы даже не представляют, как им трудно придется учить меня танцевать. Для меня это супервызов! Постараюсь быть максимально профессиональным, буду вкладывать все свое время, все свое воодушевление, потому что у этого проекта есть огромная цель - помочь Superhumans. Это для меня стало решающим. Я захотел присоединиться к проекту именно тогда, когда узнал об этом. Мне очень нравится моя партнерша - она невероятная: красивая и профессиональная. Я думаю, у нас все получится", - комментирует Галич.

Наталья Островская - журналистка и ведущая ТСН, чья ежедневная работа связана с историями людей, измененных войной. Наталья создавала спецпроекты с действующими военными и ветеранами, документировала истории людей, переживших оккупацию и потерю дома, делала репортажи с деоккупированных территорий. Активно приобщается к благотворительным инициативам, направленным на помощь военным и семьям, пострадавшим от войны. Ментор благотворительного проекта 1+1 media "Исполни мечту".

"Танцы - это настоящий вызов для меня. Возможность открыть в себе новые грани, совсем другие, чем при ведении новостей. За время полномасштабного вторжения мы с командой в эфирах ТСН собрали большие суммы для военных, и я чувствую гордость за то, что люди нам доверяют. Благотворительный выпуск "Танцев со звездами" станет еще одним шагом в это важное дело, еще одним способом быть полезной.

На этом пути мне поможет партнер по танцу. Он поразил и коллег в ТСН, и мою маму (улыбается). Верю, что и зрители почувствуют нашу энергию, поддержку и свет, который мы хотим подарить в такое непростое время", - говорит Островская.

Никита Добрынин - ведущий проекта "Ближе к звездам" на ТЕТ, герой шоу "Холостяк" в 2019 году, медийщик с многолетним опытом и активный участник благотворительных инициатив. С начала полномасштабного вторжения он неоднократно участвовал в сборах для подразделений ВСУ, в том числе где служат его друзья и брат. Является амбассадором центра протезирования и реабилитации "Титановые" и поддерживает центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine (МСОР).

"Меня поражают люди, которые умеют петь и танцевать. Это такие две энергии, которые работают психотерапевтически для человека, когда ты можешь выливать свои эмоции через движение, через голос. Поэтому, конечно, мне всегда хотелось уметь и классно петь и классно танцевать.

Если с пением у меня более-менее, потому что я в детстве ходил на вокальные курсы, то с танцами вообще не складывалось. Помню, как меня привели в школу талантов "Юность Буковины" на бальные танцы. Показали ча-ча-ча ногу вправо, ча-ча-ча ногу влево. Я на это все посмотрел и сказал себе, что это точно не мое. И ушел. И больше на танцы не вернулся.

Но на школьном выпускном я дважды танцевал вальс, потому что ребят было мало, девушек много, не хватало партнеров. Поэтому сейчас участие в "Танцах со звездами" - для меня это своеобразный челлендж. Попробовать свои силы, поставить новую цель и, конечно, помочь Superhumans Center", - говорит Добрынин.

Другие имена звездных участников, а также ведущих "Танцев со звездами" и танцоров сначала станут известны эксклюзивно в закрытом телеграм-канале "Танцы со звездами. Рух до життя", доступ к которому можно получить за донат от 500 грн для Superhumans Center. На канале: бэкстейджи, розыгрыши, эксклюзивы и все инсайды по подготовке к шоу.

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Информационный партнер - Viva!

