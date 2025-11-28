Аналитики собрали вакансии, в которых количество предложений значительно уменьшилось.

Часть профессий на украинском рынке труда в этом году демонстрирует существенное сокращение количества вакансий по сравнению с 2021 годом, говорится в переданном УНИАН исследовании от "OLX Работа".

Отмечается, что самое существенное сокращение объявлений о работе произошло среди вакансий в сфере клининга и домашнего персонала. В это направление входят коменданты, администраторы хостелов и гостиниц, уборщики, помощники по хозяйству, мастера по комплексной мойке, санитарки и тому подобное. Количество вакансий здесь сократилось на 95% - с 3 797 в 2021 году до 198 в текущем году.

Также снижение количества предложений претерпела сфера гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, где количество предложений уменьшилось почти на 91%: с 3 265 вакансий в 2021 году до 301 в 2025 году. К этому направлению относятся такие вакансии, как пиццайоло, кальянщик, мангальщик, разнорабочий, грузчик, водитель-курьер и тому подобное.

Снижение количества предложений коснулось и таксистов. Среди вакансий для этой профессии в 2021 году количество предложений составляло 2 772, а в этом году уже 275, то есть снижение достигло 90%. А для менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса количество объявлений уменьшилось со 149 до 16 (-89%).

В розничной торговле количество предложений для супервайзеров снизилось с 32 до 8 (-75%). В пищевом производстве спрос на кондитеров также упал: с 302 вакансий в 2021 году до 93 в 2025 году (-69%).

Количество предложений для бухгалтеров сократилось с 1 083 в 2021 году до 415 в 2025 (-62%). В логистическом секторе количество вакансий для дальнобойщиков уменьшилось с 363 до 165 (-54%).

Также снизилось количество предложений для товароведов с 68 до 32 (-53%). Вакансий для менеджеров по продажам также стало меньше: их количество уменьшилось с 2 465 до 1 271 (-48%).

Среди рабочих профессий количество вакансий для сварщиков сократилось с 270 до 142 (-47%). В деловом администрировании спрос на секретарей упал с 64 до 38 (-41%).

"Сокращение количества вакансий за последние 4 года свидетельствует о перераспределении предложения в другие направления. Падение в отдельных сферах может быть связано с оптимизацией процессов, автоматизацией и изменением приоритетов бизнеса", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика направления будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, готовности компаний к расходам на расширение штатов, технологического развития и других экономических факторов.

По данным исследования "OLX Работа", за последний год количество вакансий с возможностью бронирования на платформе выросло в восемь раз. Особенно заметный рост произошел в сегменте рабочих профессий. Больше всего вакансий с возможностью бронирования фиксировали в Киевской области.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксировались и высокие показатели роста медианных зарплат.

