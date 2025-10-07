Противник пользуется погодными условиями для продвижения.

Российские оккупанты, используя туман, зашли в Алексеевку на Днепропетровщине, которая находится севернее Вербового. Об этом сообщает DeepState.

По словам аналитиков, в течение последних двух суток несколько групп солдат РФ вошли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.

"Из группы, которая на фото, трое захватчиков были убиты. Враг пользуется погодными условиями и активно ищет места для пропитки", - добавили в сообщении.

Ситуация в Днепропетровской области - последние новости

Ранее DeepState сообщал, что армия РФ оккупировала населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о селе Малиевка, которое находится в Синельниковском районе. Кроме того, враг продвинулся вблизи Вороного, официального подтверждения этой информации пока нет.

В то же время накануне офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал заявил, что Силы обороны остановили продвижение россиян на Днепропетровщине. Он заверил, что украинские защитники проводят контрмеры на этом направлении.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил тактику армии РФ в Днепропетровской области. По его словам, оккупанты применяют тактику "тысячи порезов".

"Они пытаются засылать свои подразделения в тыл наших войск. Не вступать в бой на передовых позициях, а именно в тылы для того, чтобы там закрепляться и действовать по принципу раковой метастазы - заходить в здоровый организм и там разрастаться. Малыми группами, без привлечения бронетехники", - отметил Тимочко.

