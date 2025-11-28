Пристальный взгляд из-под сосен: в районе Чернобыля зафиксировали интересного хищника

Животное любит гулять вдоль дорог, охотясь на мелких грызунов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали интересного хищника, которого крайне трудно зафиксировать на фото, - лису, которая шла по лесу. О рыжей жительнице рассказали специалисты заповедника.

"Любознательная, изобретательная, хитрая и самостоятельная да еще и ближайшая родственница ... волка и собаки, потому что относится к семейству Псовых", - рассказали в заповеднике.

Лиса обыкновенная или рыжая - хищник нередкий и часто встречается на территории Чернобыльского заповедника. По словам исследователей, она любит гулять вдоль дорог, охотясь на мелких грызунов.

Видео дня

"А вот фотографироваться, как и все дикие звери, лисы не любят. Особенно вот так - портретом. Поэтому каждый такой кадр - маленькая удача для наблюдателей природы", - отмечают в заповеднике.

Другие интересные животные в украинских заповедниках

Напомним, на днях в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали одного из самых скрытных жителей лесов - барсука. По словам исследователей, этот зверь - один из самых скрытных обитателей лесов. Днем его увидеть почти невозможно - барсуки выходят по делам преимущественно в сумерках или ночью.

Интересно, что их норы могут иметь десятки метров ходов, несколько этажей и даже "спальные комнаты" - свои "кровати" животное выстилает сухими листьями. Некоторые барсучьи дома передаются из поколения в поколение и существуют десятки лет.

Вас также могут заинтересовать новости: