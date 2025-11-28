Это дело усилило беспокойство западных союзников относительно масштабов постоянной коррупции в Украине.

Обыски в доме главы Офиса президента Андрея Ермака, которые провели детективы НАБУ и САП, могут быть связаны с расследованием резонансного коррупционного дела в энергетическом секторе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией. Один из источников сообщил, что обыск связан с расследованием коррупционного дела под названием "Мидас", которое затронуло Офис президента Украины Владимира Зеленского, и привело к отставке нескольких министров и выдаче ордера на арест бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал из страны.

Журналисты отметили, что это дело усилило беспокойство западных союзников масштабами постоянной коррупции в Украине на фоне того, что Киев продолжает просить значительной финансовой и военной поддержки у партнеров.

Также издание напомнило, что ранее Зеленский назначил Ермака руководителем делегации на мирных переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа. Отмечается, что это произошло на фоне того, что сам Ермак вызывает противоречивые мнения, накопив беспрецедентную власть как глава администрации.

Обыски у Андрея Ермака: что известно

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и САП сообщили об обысках у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Официально неизвестно, в рамках какого расследования проводятся эти обыски.

Недавно в Украине произошел громкий коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем. Его в частности подозревают в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

