По данным агентства, блок одной из АЭС работает на пониженной мощности.

Производство электроэнергии на трех действующих атомных электростанциях Украины - Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской - вернулось к нормальному уровню после атак на энергетику на прошлой неделе, сообщает Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Отмечается, что почти все энергоблоки АЭС сейчас работают на полную мощность, "только один блок остается на пониженной мощности". В МАГАТЭ добавляют, что все высоковольтные линии электропередач, которые были повреждены во время атак, уже восстановлены.

После длительных атак на электросеть Украины МАГАТЭ готовится отправить группу для посещения нескольких подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности. Экспертная миссия оценит последние повреждения и их потенциальное влияние на работу АЭС.

Что касается ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на станции, сообщают о военной активности, часто очень близко к станции.

"В некоторые дни команда (экспертов МАГАТЭ, - УНИАН) сообщала, что слышала взрывы и выстрелы примерно 20 раз, а иногда и гораздо чаще", - отмечается в сообщении.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

С наступлением осени Россия усилила атаки на энергосистему Украины. В результате массированной атаки РФ 19 ноябрятри АЭС уменьшили производство электроэнергии.

Уже 20 ноября Минэнерго сообщило, что Ровенская и Южно-Украинская АЭС работают на полную мощность.

Восстановление генерации электроэнергии АЭС положительно отразилось на графиках отключений электроэнергии.

