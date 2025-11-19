Основная атака врага этой ночью была направлена на запад Украины.

По предварительным данным, в дом в Тернополе попала ракета Х-101, но нужны официальные данные после анализа и обследования.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев24". По его словам, основная атака врага этой ночью была направлена на Запад.

"На запад был направлен удар комбинированный с привлечением различных типов средств воздушного нападения. Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, которая была пущена с северного направления. Таким образом, не было пусков со стратегической авиации", - сказал он.

Игнат отметил, что по предварительным данным, именно ракета Х-101 попала в дом в Тернополе.

"Надо смотреть, это на местах будут определять. Предварительно, что ракета ХАЗ-101 попала в дом", - пояснил он.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня под массированным ударом врага были Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Россия снова била по мирным городам Украины, в частности, целенаправленно по жилью, образовательной, критической инфраструктуре.

В Тернополе количество погибших в результате атаки РФ возросло до десяти, 37 человек ранены, под завалами еще могут оставаться люди. Повреждены две жилые 9-этажки. В одной - пожар, в другой - разрушения с 3-го по 9-й этажи. Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

На Ивано-Франковщине пострадали три человека, среди них - двое детей. На Львовщине продолжается тушение складских помещений на нескольких локациях общей площадью более 10 тысяч кв. м., все - гражданские объекты.

