В городе повреждены две жилые 9-этажки.

В Тернополе количество погибших в результате атаки РФ возросло до десяти, 37 человек ранены, под завалами еще могут оставаться люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Он отметил, что сегодня под массированным ударом врага были Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Россия снова била по мирным городам Украины, в частности, целенаправленно по жилью, образовательной, критической инфраструктуре.

"Тяжелее всего - в Тернополе. Повреждены две жилые 9-этажки. В одной - пожар, в другой - разрушения с 3-го по 9-й этажи. По состоянию на 10:00: десять погибших, 37 раненых, из которых 12 - дети", - рассказал министр. .

По его информации, спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

"Есть люди и под завалами. Работаем максимально осторожно - каждая минута может означать спасенную жизнь", - заявил Клименко.

Глава МВД добавил, что направил туда главу ГСЧС Андрея Даника. Также привлекаются авиация, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельта", кинологи, тяжелая инженерная техника, силы из соседних областей. На местах работают психологи, развернуты "Пункты несокрушимости", мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей.

Что касается преодоления последствий вражеской атаки в пострадавших областях, то, по его словам, на девяти локациях работают около полутысячи спасателей и более сотни единиц техники.

Также министр сообщил, что в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди них - двое детей. Во Львовской области продолжается тушение складских помещений на нескольких локациях общей площадью более 10 тысяч кв. м., все - гражданские объекты.

Массированная атака на Украину

Сегодня, 19 ноября, российские оккупанты ударили по Украине более чем 470 ударными дронами и 48 ракетами различного типа. Преимущественно были атакованы западные области - Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская.

О девяти погибших в Тернополе ранее заявил президент Владимир Зеленский. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Также уровень хлора в воздухе Тернополя превышает норму в шесть раз. Жителей просят закрыть окна и не выходить из дома.

