В месте разрушены несколько многоэтажек, многие люди ранены. Также десятки раненых в Харькове, атаковать который россияне взялись еще с вечера.

Вносимые российские оккупанты ударили по Украине более чем 470 ударными дронами и 48 ракетами различного типа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди", - сообщил глава государства.

Он добавил, что на местах попаданий работают все необходимые службы, чтобы спасти людей.

"По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли", - поделился подробностями Зеленский.

Зеленский также отметил, что массированный удар еще с вечера был по Харькову, в результате чего десятки людей ранены, среди них есть дети, также повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура.

"Атаковали энергетику в Ивано-Франковской области. Три человека ранены, и из них двое - это дети. На Львовщине били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек в Донецкой области. Были под ударом и Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина, Днепровщина", - перечислил глава государства.

В связи с атакой Зеленский подчеркнул, что первоочередная потребность Украины - это ракеты для противовоздушной обороны, дополнительные системы, увеличение возможностей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни.

"Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы", - подытожил президент.

Ночной удар по Украине

Ночью россияне запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников, а под утро начали атаковать ракетами. Главным направлением удара стали западные области Украины.

Уже известно, что прилеты зафиксированы во Львове, Тернополе, Ивано-Франковской области. По данным СМИ россияне пытались ударить по Бурштынской ТЭС.

