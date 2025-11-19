Она подчеркнула, что "это не борьба против армии, а попытка стереть людей и их жизни".

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально прокомментировала масштабную ночную атаку РФ по Украине, в результате которой десятки людей погибли и ранены.

Она подчеркнула, что Россия воюет не против армии, а против мирных людей, пытаясь "стереть" их жизни.

"Тернополь до сих пор переживает настоящий ад... Друзья жертв описали ночь, которую "нельзя забыть" - хаос, пожар, крики, обрушенные жилые дома. Это реальность российского террора, направленного против мирных жителей. Это не борьба против армии. Это попытка стереть людей и их жизни", - написала Матернова.

Она отметила, что, несмотря на постоянные обстрелы, в результате которых гибнут мирные люди, энергетическая система получает повреждения, "все же Украина продолжает бороться - за всех нас".

Она также выразила соболезнования родным и близким погибших в результате ночной атаки.

Атака РФ 19 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты ударили по Украине более чем 470 ударными дронами и 48 ракетами различного типа. Под массированным ударом врага были Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

В частности, в Тернополе пока известно о 20 людях, погибших в результате массированного комбинированного российского удара, среди них 2 ребенка. Еще 66 человек пострадали, из них 16 детей.

