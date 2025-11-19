Подтверждена смерть от российского удара 26 человек, почти сотня - травмированы.

После российского террористического удара по многоквартирным домам спасатели и полиция будут работать на местах поражения в Тернополе в течение ночи. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Впереди очень много работы. Главное - найти всех, кто может быть под завалами. По состоянию на вечер есть сообщение о 26 пропавших без вести в разрушенном доме. Трое - дети", - отметил он.

Также подтверждена смерть от российского удара 26 человек, почти сотня - травмированы.

"В доме, в котором полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир. Я ходил между обожженных стен - это страшные ощущения. В каждой квартире - целая жизнь, которую вмиг разрушила Россия. Пламя загорелось мгновенно и огненной волной накрыло дом. Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон - спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня", - рассказал министр.

В свою очередь председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник сообщил, что разбор завалов осложняется тем, что происходит на высоте.

Он отметил, что аварийно-спасательные работы будут продолжаться и завтра.

"Здесь сейчас работают наиболее подготовленные подразделения со всей Украины. Эти люди имеют очень большой опыт по разбору завалов. Мы будем продолжать работу, несмотря на любые сложности", - добавил Даник.

Удар РФ по домам в Тернополе

Стали известны типы ракет, запущенными российскими захватчиками по двум девятиэтажкам в городе Тернополь.

"В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка")", - сообщили в Воздушных Силах.

Ракеты были выпущены с самолетов из районов Вологодска и Астраханской области.

