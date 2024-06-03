Украина сыграла непосредственную роль в программе турецкого основного боевого танка.

Турция запустила в серийное производство основной боевой танк (ОБТ) Altay, программа которого за многие годы столкнулась с многочисленными задержками и противоречиями. Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Контракт включает в себя несколько важных компонентов, в частности, создание производственной линии и поставку подсистем.

Ожидается, что Altay будет соответствовать современным требованиям сухопутных войск Турции, предлагая расширенные возможности для будущих сценариев боевых действий.

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Также сейчас ведутся переговоры с несколькими международными партнерами, которые проявили большой интерес к новой разработке. Ранее сообщалось, что Анкара заключила соглашение о поставке Катару до 100 таких ОБТ.

Танк Altay - справка

История с проектом турецкого танка ведется с 1990-х годов, а первый образец Altay был представлен в 2011-м. Танк должен заменить немецкие Леопард 1, Леопард 2 и старые американские танки, которые используются турецкой армией.

Altay имеет боевую массу 65 т, в состав его экипажа входит четыре танкиста. Основное вооружение танка - гладкоствольная 120-мм пушка MKEK 120.

Altay получил современные системы активной и пассивной защиты, включая реактивные динамические бронепанели и системы обнаружения угроз, которые способствуют увеличению его выживаемости на поле боя.

Интересно, что в марте 2017-го был подписан меморандум о сотрудничестве между главами правительств Украины и Турции, согласно которому для танка Altay предусматривалась поставка украинского двигателя 6ТД-3.

Позже Турция отказалась от него, выбрав для своего танка южнокорейский двигатель Doosan Infracore DV27K. Причина тривиальна - за долгие годы 6ТД-3 так и не был запущен в серию. Также известно о разработке Анкарой собственного двигателя.

Танкостроение - последние новости

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты начали разработку нового варианта танка Abrams. Известно, что вес новой версии планируют снизить до 60 т (вес нынешних вариантов превышает 70 т).

Также сообщалось, что разработка европейского танка нового поколения Main Ground Combat System сдвинулась с мертвой точки, поскольку Франция и Германия подписали "прорывное" соглашение о дальнейшей разработке ОБТ.

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