Ремонтные работы на Сызранском НПЗ могут продлиться около месяца.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил переработку нефти 5 декабря после повреждения в результате атаки украинских дронов, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что Украина и Россия продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры, поскольку мирные переговоры не продвигаются.

Украинские военные в пятницу заявили, что ночью нанесли дальнобойные удары по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Сызрань и порту Темрюк в Краснодарском крае.

По словам источников агентства, дроны попали в установку первичной переработки нефти CDU-6, которая является основным оборудованием завода, и уже становилась объектом дронов в августе, после чего нуждалась в двухнедельном ремонте. Текущие ремонтные работы могут продлиться около месяца.

По данным источников агентства в отрасли, в прошлом году переработка нефти на Сызранском заводе была значительно ниже проектной мощности и составляла около 90 тыс. баррелей в сутки, или 4,3 млн метрических тонн.

В прошлом году завод произвел 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.

Атака по РФ: детали

5 декабря стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области, который был задействован в обеспечении вооруженных сил России. Отмечалось, что ежегодный объем его переработки составляет от 7 до 8,9 миллиона тонн нефти в год.

В российских пабликах тогда сообщалось, что Темрюкский морской торговый порт в Краснодарском крае также атаковали дроны. Впоследствии были сообщения о поражении резервуаров с топливом и пожаре. Мэр Сызрани Сергей Володченков сообщил, что город подвергся атаке украинских беспилотников.

