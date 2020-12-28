Боевики продолжают нарушать перемирие.

Боевики на Донбассе продолжают нарушать установленное перемирие - вражеские обстрелы зафиксированы в течение прошлых и текущих суток.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

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В частности, за сутки 27 декабря зафиксировано шесть обстрелов и один пролет беспилотника. Все нарушения произошли в районе ответственности ОТГ "Восток". Враг, в частности, применил минометы и гранатометы вблизи Водяного. В результате этого обстрела был травмирован украинский боец - он получает медицинскую помощь в лечебном учреждении. Также враг вел огонь из миномета и стрелкового оружия неподалеку от Лебединского и Марьинки, а возле Авдеевки применил станковые и ручные противотанковые гранатометы. Террористы для корректировки огня использовали беспилотник, но его действие было подавлено.

"На нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли ответный огонь", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток одно нарушение зафиксировано возле Авдеевки - там НВФ открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета.

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Автор: Юрий Годован