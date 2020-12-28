Боевики на Донбассе продолжают нарушать установленное перемирие - вражеские обстрелы зафиксированы в течение прошлых и текущих суток.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Читайте такжеМобилизуют всех: Зеленский рассказал, что будет в случае полномасштабной войны с Россией
В частности, за сутки 27 декабря зафиксировано шесть обстрелов и один пролет беспилотника. Все нарушения произошли в районе ответственности ОТГ "Восток". Враг, в частности, применил минометы и гранатометы вблизи Водяного. В результате этого обстрела был травмирован украинский боец - он получает медицинскую помощь в лечебном учреждении. Также враг вел огонь из миномета и стрелкового оружия неподалеку от Лебединского и Марьинки, а возле Авдеевки применил станковые и ручные противотанковые гранатометы. Террористы для корректировки огня использовали беспилотник, но его действие было подавлено.
"На нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли ответный огонь", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток одно нарушение зафиксировано возле Авдеевки - там НВФ открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета.
Война на Донбассе: другие новости
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год
- Боевики на Донбассе из минометов обстреляли частный сектор Водяного (фото, видео)
- В СНБО отреагировали на слова Зеленского о массовой мобилизации в случае "большой войны" с Россией
- "Нет смысла сидеть в ж*пе": житель Донецка эмоционально высказался о судьбе города в оккупации (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram