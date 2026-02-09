Отключение Starlink для врага: офицер рассказал, что изменилось

Ранее россияне использовали Starlink на "Молниях", которые залетали даже до 50 км в тыл.

С момента отключения спутниковой связи Starlink противнику, военные фиксируют меньше вражеских дронов в тылу.

Об этом рассказал Тарас Мышак, старший офицер связи 59-й отдельной штурмовой бригады БпС "Степные хищники" им. Якова Гандзюка в эфире Эспрессо.

"Можем сказать, что с тех пор, как началось отключение Starlink противнику, мы фиксируем меньше вражеских дронов у нас в тылу. Ранее россияне использовали Starlink на "Молниях", которые залетали даже до 50 км, долетали почти до Павлограда. Эти дроны были как матки и ретрансляторы, которые сбрасывали по несколько FPV", - сказал он.

Видео дня

По его словам, после принятия решения о блокировке Starlink армии РФ такие удары фактически не фиксируются.

Мышак подчеркнул, что в российских пабликах оккупанты жалуются, что у них легла связь, остановилось управление подразделениями, на определенный период прекратились штурмы.

"А как это противник будет обходить, не будем комментировать, чтобы в этом ему не помогать и не подсказывать. К сожалению, враг достаточно хитрый, поэтому будет направлять все свои лучшие идеи для поиска какой-то альтернативы. Надеюсь, что ему это не удастся", - резюмировал офицер.

Starlink оккупантов "упал" - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink для россиян заблокированы.

В тот же день у российских оккупантов произошла катастрофа на фронтах в связи с отключением Starlink.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал: в отношении наших войск выяснили, что "были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные Starlink".

Вас также могут заинтересовать новости: