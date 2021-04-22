Он скончался от осколочного ранения в Луганской области.

Сегодня, 22 апреля, на Донбассе погиб военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с Волыни Александр Луцик.

Читайте такжеШтаб ООС: боевики вывели на позиции "Грады"Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он скончался от осколочного ранения в Луганской области.

Александру Луцику было 38 лет.

Гибель бойца на Донбассе 22 апреля: что известно

Сообщалось, что военный погиб в результате обстрела от несовместимого с жизнью осколочного ранения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц