Парень не рассказывал матери, что защищает Родину на фронте.

Погибший 14 июля в районе проведения ООС на Донбассе 19-летний танкист Александр Юрков планировал жениться, однако не успел. У парня остались невеста, мать и сестра.

Об этом пишет "Обозреватель".

Погибшего воина в пятницу похоронили в родном селе на Днепропетровщине. На прощание с парнем несмотря на активную занятость местных в сборе урожая пришли около сотни человек.

Мать Саши говорит, что он никогда не рассказывал ей, что воюет на Донбассе. Когда ей сообщили о смерти сына, женщина сначала не сразу поняла, что произошло.

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"Она думала, что он в Новомосковске, на учениях. Его призвали в армию в сентябре прошлого года, ему только исполнилось 18 лет. Он окончил колледж и через несколько месяцев ему пришла повестка. Все произошло очень быстро, военком сказал: "Собирайся, завтра уезжаешь". А чуть позже он сказал матери, что заключил контракт на военную службу. Но о том, что уже воюет на фронте, ни слова не говорил. Мама была уверена, что он в учебке. Вероятнее всего, не хотел ее волновать", – рассказывает одна из односельчан погибшего защитника.

Саша был единственным мужчиной в семье - его и сестру воспитывала мама. Знакомая семьи рассказывает, что он был чутким и спокойным.

"Если кто из соседей попросит по огороду помочь, что-то порубить, он никогда не откажет. И в своем доме тоже он все делал. Скамейку маме поставил, дерево спилил. Его сестра учится в институте, поэтому мама теперь фактически осталась одна. Она, бедняжка, никак поверить не может, что Саши нет. Ходит на его могилу и плачет, ведь он совсем молодой...", - говорит женщина.

У парня, кроме родни, осталась невеста Люба. С ней он познакомился в интернете. Девушка говорит, что после окончания контракта они собирались пожениться. Молодые люди уже провели помолвку в церкви. В свободное от службы время Саша приезжал к Любе в гости - его знали друзья девушки.

"Саша всегда все говорил прямо, но тихим голосом. Они с Любой дополняли друг друга: он такой спокойный, а Люба очень эмоциональная. Он очень берег и нежно относился к Любе, использовал каждую возможность, чтобы приехать сюда и провести с ней время. Всем друзьям Любы он очень нравился, и батюшке, который проводил помолвку, тоже", – рассказывает мама девушки.

О смерти возлюбленного девушка узнала случайно, но продолжала писать ему: "Саша, где ты, отзовись...".

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Автор: Юрий Годован