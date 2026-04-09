Отступление с Донбасса обойдется в триллионы, налоги для украинцев вырастут в разы, – эксперт

В случае подписания приказа об отступлении с Донбасса налоговое давление на каждого украинца увеличится в разы. Такое мнение высказал проректор "Европейского университета", политический эксперт Сергей Ягодзинский на пресс-конференции.

"Сколько стоит отступление в деньгах? Это триллионы долларов. Возникает вопрос: нам сегодня кто-то предлагает в мире хотя бы 1 миллиард просто так? 90 млрд Европа все танцует, никак не может разблокировать", – сказал он.

По его словам, Украина не может себе позволить отступление экономически, а европейские и американские партнеры нам сегодня ничего не предлагают. Он привел пример Ирана и Ормузского пролива, за проход через который Тегеран хочет брать деньги из-за потерь от войны с США и Израилем.

Видео дня

"Возникает вопрос, а кто будет финансировать это отступление? Я дам ответ тем людям, которые сегодня говорят: "Давайте отдадим". Готовьтесь к тому, что после подписания президентом Украины приказа войскам об отступлении налоговое давление на каждого украинца увеличится в разы. Мы будем платить не 5% военного сбора, а 25%. Мы будем платить НДС не 20%, а 30%", – сказал он.

Эксперт добавил, что Украина готова и хочет мира больше, чем этого хотят в Париже, Брюсселе, Вашингтоне. Однако возникает вопрос, как достичь этого, не подвергая удару каждого гражданина Украины.

"Просто рационально посчитать и объективно ответить себе на вопрос, почему мы так вцепились в Донбасс. Мы не вцепились, это просто единственная сегодня гарантия того, что мы можем выжить в этой войне. Других гарантий нам никто на стол не положил. Это фактически контракт, где Украина платит, но ничего не получает", – отметил Ягодзинский.

По его словам, сегодня Донбасс играет существенную роль в экономике страны, в частности, в обороноспособности.

"Это металл, это литий, это те редкоземельные элементы, которые сегодня лежат в основе микрочипов, которые в наших дронах. Вопрос, кто сегодня из партнеров предложил нам компенсацию этого материала, хотя бы за деньги", – сказал он.

Ягодзинский отметил, что Донбасс может быть "единственной картой, которая сегодня лежит на столе".

"Трамп не зря же говорил о картах, возможно, это Донбасс – это как раз карта, и мы на ней сегодня играем. И если ее завтра не будет, с чем мы сможем играть? С разрушенным Херсоном, с Запорожской атомной электростанцией, статус которой непонятен, с Каховским водохранилищем, которое абсолютно обезвожено", – подчеркивает эксперт.

Политический эксперт, кандидат философских наук Александра Решмедилова добавила, что промышленность, зависимая от Донбасса и полезных ископаемых, прочно связана с обороной.

"И непосредственно, если мы понимаем, что нашу обороноспособность нужно постоянно подпитывать, то здесь возникает вопрос, где мы тогда все это будем брать", – сказала она.

Мирные переговоры с РФ – последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, ведь это приведет к расколу украинского общества, а российский лидер Владимир Путин все равно на этом не остановится.

Трехсторонние переговоры с Россией на сегодня отложены, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас США больше сосредоточены на Ближнем Востоке, однако президент подчеркнул, что процесс возобновится.

