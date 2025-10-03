Российские военные на этом направлении более подготовлены, но это ощущается только в стрелковом бою.

Силы обороны Украины пользуются погодными условиями, чтобы улучшать свое положение на Покровском направлении. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Гриценко - младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона Сила свободы бригады "Рубеж" Нацгвардии.

"Делается ставка на плохую погоду, плохую видимость. И именно под такие условия проводятся все продвижения наших сил. У нас постоянно есть задача по продвижению вперед, мы постоянно ее выполняем в полном объеме. Заходим в новые села, выявляем противника и уничтожаем его. Все эти мероприятия проводятся с очень детальной подготовкой, изучением всех маршрутов противника по небу, всех его средств поражения, где точки взлета, для максимальной безопасности в продвижении наших ребят", - сказал Гриценко.

Также он отреагировал на информацию о том, что РФ перебрасывает свои элитные подразделения в район Покровска. По словам бойца, такие российские военные более подготовлены, но это чувствуется только в стрелковом бою.

"Они умеют передвигаться, прикрывать друг друга, это чувствуется. А когда я вижу с дрона и заношу на них какой-то сброс - это не чувствуется, так же разлетаются. Недавно мы взяли пленного, который указывал, что их группа была 10 военных, у которых был маршрут - 6 были уничтожены нашими бомберами, 1 потерялся, двое подорвались на минировании и один смог дойти до наших позиций. Увидел наших воинов, поднял руки. То есть из 100% только 10% доходят до линии боестолкновения", - добавил Гриценко.

Ситуация в районе Покровска: важные новости

Ранее спикер ОСУВ "Днепр", подполковник Виктор Трегубов заявил, что россиянам вероятно придется "отползти" от Покровска в осенне-зимний период. Он объясняет это тем, что просачиваться в город россиянам в ближайшие недели станет сложнее из-за опавших листьев, которые позволяли оккупантам маскироваться.

О том, что погодные условия меняют планы россиян в районе Покровска рассказал и офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк. По его словам, погода вносит изменения как в возможность быстрого передвижения, так и с точки зрения применения дронов. А все тактики РФ в районе Покровска были подвязаны к теплой погоде.

