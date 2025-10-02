Он считает, что в осенне-зимний период на ряде направлений интенсивность боев уменьшится.

Весьма вероятно, что в осенне-зимний период россиянам придется частично отойти от Покровска (Донецкая область).

Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодня крайне маловероятно, что враг может окружить Покровск в ближайшее время. "Если бы могли, то уже бы сделали. Сейчас происходит просачивание в город их малых групп из окрестностей", - сказал Трегубов При этом отметил, это станет делать несколько сложнее через несколько недель, поскольку осенью опадут листья и не будет "зеленки", которая давала врагу возможность маскироваться. "А поскольку окружить город не удалось, то россиянам все же может придется, по крайней мере, частично оттуда отползти", - отметил представитель ОСУВ "Днепр".

По его словам, на фронте, когда опадут листья и тактика малых групп перестанет быть эффективной, то тогда враг может взять определенную паузу в ведении боевых действий, но не на всех направлениях. При этом добавил, что враг постоянно перебрасывает войска вдоль линии разграничения, но не подвозит их с территории РФ или с оккупированной части Украины, что может быть свидетельством того, что активность немного свернут.

Трегубов считает, что на стороне Доброполья и Дружковки возможна попытка россиян еще "потрепаться" и даже увеличить интенсивность наступательных действий. При этом добавил, что россияне сами себя "подставили" возле Доброполья, заходя в глубину наших позиций. "Это был большой риск, который не оправдался. Собранная группа пошла вперед и уперлась в еще одну линию украинских позиций и превратилась в малую кишку, вход в которую был частично перекрыт украинскими ударами, а затем это сосредоточение было рассечено на куски и сейчас истребляется", - подчеркнул Трегубов. По его словам, это была авантюра, которая не сработала и, интересно, такой "глупый приказ" снова будет дан российским командованием.

Он считает, что Константиновка это одно из тех направлений, где россияне могут попытаться сохранить интенсивность наступления в осенний период. При этом добавил, что изначально они хотели сунуть с нескольких сторон, но поскольку Часов Яр "упал" только в их официальных заявлениях, то враг хочет наступать туда с Покровского направления.

Отвечая на вопрос по поводу захвата россиянами нескольких населенных пунктов на Днепропетровщине, Трегубов отметил, что это не основное направление, если сравнивать с Покровским, Добропольским, Лиманским. "Это попытка врага постоянно оказывать давление на украинские территории. Плюс это политическая забава - попытка показать, что возможны заходы российских войск в другие области Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко отмечал, что летняя наступательная кампания РФ перешла в осеннюю и битва за Донбасс сейчас находится в разгаре.

Он отметил, что Силы обороны контролируют целую полосу мощных крепостей-укреплений в Донецкой области, начиная с Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и до Доброполья, Покровска, Мирнограда. При этом добавил, что эти крепости, которые враг не может взять все эти три с половиной года.

Ильенко отметил, что для россиян наступление в Донецкой области имеет как стратегические, военные цели, так и политическую цель на фоне их требований о перемирии.

