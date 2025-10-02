Ноябрь и плохая погода не дают возможности эффективно летать дронам и спрятаться в "зеленке".

Изменение погодных условий в осенний период поставит перед россиянами вопрос об изменении тактики на поле боя и к этому надо быть готовыми. Об этом отметил офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире телемарафона, говоря о ситуации на Покровском направлении.

Он отметил, что россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп, но погода начинает резко меняться в осенний период. "Это вносит определенные ограничения как в плане перемещения личного состава, так и по использованию БПЛА различных типов, начиная от разведывательных, заканчивая ударными. Все тактики, которые РФ применяла в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении, были подвязаны под теплую погоду, под активное использование зеленых насаждений для незаметного просачивания через линию боевого соприкосновения", - подчеркнул Черняк.

По его словам, погода меняется и скоро враг покажет какие-то новые решения, чтобы пытаться "продавить" украинскую линию обороны.

Видео дня

"Не надо забывать, что одной из основных целей, которые ставила РФ на Покровском направлении, было, в частности. нарушение нашего логистического обеспечения. Очень профессиональные подразделения БПЛА РФ работают против нас и плохая погода будет очень помешать в достижении их целей, потому что и разведывательные, и FPV- дроны тогда летать не могут. И здесь не имеет значения или это дрон обычный, или на оптоволокне, потому что речь идет о плохой видимости, плохом сигнале", - рассказал Черняк.

Он добавил, что не нужно забывать и об аэроразведке, потому что россияне осуществляли ее довольно качественно и даже свои малые штурмовые группы поддерживали "мавиками". "Россияне, которые идут на задание, порой не знают маршрута, потому что их ведет "мавик". И перед отправкой таких малых штурмовых групп враг пытался просмотреть местность, чтобы группы до линии боевого соприкосновения прошли, не встретив украинские подразделения, а затем растворились в зеленых насаждениях", - рассказал офицер бригады "Рубеж". Он сказал, что сейчас "зеленка" исчезает и россиянам трудно будет применять тактику малых штурмовых групп, как это было летом.

Он напомнил, что на сегодня оккупанты пытаются малыми группами дойти до линии боевого соприкосновения, собраться в точке накопления и затем пытаются "продавливать" украинские позиции.

Успехи Сил обороны на фронте

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу, в том числе и на Покровском направлении. Он отметил, что были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м.

Сырский отметил, что за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км.

Отмечалось, что на Добропольском направлении потери врага уже составили около 3320 человек, из них безвозвратные - 1864.

Также оккупационные войска РФ потеряли 971 единицу вооружений и военной техники.

