'Волчанск полностью уничтожен': комбриг рассказал о ситуации в городе и новой тактике РФ

Наступление оккупантов РФ сорвалось благодаря победе ВСУ, но Волчанск полностью разрушен, говорит военный.

Российское наступление на севере Харьковщины остановлено, однако бои за руины Волчанска продолжаются с чрезвычайной жестокостью. Оккупанты потеряли в городе фактически целую бригаду, тщетно пытаясь форсировать реку Волча. О сложной ситуации на передовой в интервью Hromadske рассказал командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Константина Гордиенко Виталий Попович.

По его словам, захватчики истощены, а их наступление захлебнулось. Украинские защитники перешли к активной обороне и стабилизационным действиям. Только за последние три месяца на этом участке фронта оккупанты РФ понесли катастрофические потери в живой силе.

"Я считаю, что противника мы здесь остановили. Наносим поражение и истощаем его. За время, пока я руковожу бригадой (около трех месяцев - ред.), более тысячи погибших и около 800 раненых россиян. Это четыре батальона, боевая часть бригады уничтожена или искалечена и уже не будет воевать", - сообщил офицер.

Но россияне меняют тактику, заменив из-за тяжелых потерь "мясные штурмы" на массированные атаки небольшими пехотными группами, сообщил офицер. Они пытаются накопить силы в руинах, не вступая в прямой огневой контакт до последнего момента.

Виталий Попович объясняет:

"Есть такое модное слово - "инфильтрация": незаметно пройти, засесть, не вступая в контакт, и чем глубже, тем лучше. Пытаются накопить критическую массу, а потом уже проявляют себя и ведут боевые действия. С другой стороны, у них здесь из-за этого и большие потери".

Как сейчас выглядит Волчанск

По словам бойца, река Волчья стала естественным барьером, но враг пытается строить понтоны. Артиллерия и FPV-дроны ВСУ мгновенно уничтожают эти попытки. Бронетехника оккупантов здесь бессильна, но и город фактически перестал существовать как населенный пункт. Постоянные удары КАБами превратили здания в кучу кирпичей.

"Волчанск уничтожен полностью. И количество КАБов, которые враг выпускает по городу и его окрестностям... Я даже не представляю, как можно было бы восстановить этот город. Сколько нужно будет потратить на это средств, чтобы только снести эти руины. Даже Бахмут - я помню, когда служил в 93-м и весной 2023 года, в апреле, я еще заезжал в Бахмут - это была такая каменная пустыня, которая горит. Волчанск выглядит еще хуже", - сравнил масштабы разрушений комбриг.

Сейчас 57-я бригада продолжает выполнять задачи непосредственно в городе. Ситуация там очень сложная, ведь линия соприкосновения проходит по руинам. Оккупанты контролируют один берег реки, украинские силы - другой. Однако группы захватчиков постоянно пытаются просочиться в тыл ВСУ, иногда действуя крайне странным образом.

"Противник есть и с нашей стороны, они инфильтрируются, заходят глубоко в наш тыл. Бывает, берем пленных. Есть случаи, когда их военные заходят без оружия, с одной радиостанцией, чтобы найти наши слабые места, где можно пройти", - пояснил Попович.

Что еще известно о боях за Волчанск в Харьковской области

По информации от операторов дронов ВСУ, оккупационные войска действительно активно применяют тактику продвижения малыми пехотными группами. Оператор БПЛА под позывным Чебур рассказал о такой тактике и сообщил, что "дроновод" успешно уничтожают оккупантов РФ.

В то же время российские войска продолжают разрушать инфраструктуру Волчанска и пытаются продвинуться дальше. Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что подразделения ВСУ держат оборону в южных регионах, но противник пытается их обойти. Основными направлениями атак являются Липцы и Волчанские Хутора.

