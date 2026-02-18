Россияне фактически уничтожили Волчанск и пытаются продвигаться вперед, – Трегубов

В Харьковской области оккупанты активно используют дроны и авиацию, пользуясь близостью границы.

Российские войска фактически уничтожили город Волчанск в Харьковской области и пытаются продвигаться вперед. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, подразделения ВСУ держат оборону в южных регионах, но оккупанты пытаются их обойти.

"Прежде всего - в направлении Липцев, а во вторую очередь, в направлении Волчанских Хуторов", - рассказал спикер. Трегубов отметил, что оккупантам не удастся сместить украинских бойцов, поэтому враг стремится обойти их полем, чтобы вблизи занять определенные населенные пункты. Как подчеркнул военный, на этом участке фронта захватчики постоянно давят.

"В отличие от Купянска, откуда россияне сбежали и не могут восстановить свои позиции, здесь постоянное давление и россияне пытаются идти вперед", - акцентировал спикер.

Также он рассказал, что в Харьковской области оккупанты активно используют дроны и авиацию, пользуясь близостью границы. Противник привлекает созданный при Минобороны РФ "Центр Рубикон", испытывает в боевых действиях свои новые беспилотники и т.д. Также активно привлекает авиацию, в том числе применяет много управляемых авиационных бомб.

"Это является проблемой, потому что у нас непосредственно приграничная зона ответственности, и у них есть возможность довольно активно использовать эти средства. Плюс довольно короткое плечо логистики. Поэтому, к сожалению, мы сейчас имеем дело с довольно интенсивными пополнениями (противника – УНИАН). Количество россиян на наших направлениях не растет, но и не падает. Они имеют возможность восполнять свои потери, хотя и не наращивать", – пояснил военный.

Харьковщина - последние новости с фронта

Напомним, ранее спикер Объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что Купянск в Харьковской области находится под контролем украинцев, однако в центре города все еще есть небольшая группа россиян. По его словам, в городе остается небольшая небоеспособная группа российских военных, которые сидят в нескольких многоэтажках. Она не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты собственной жизни.

