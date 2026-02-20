Военный рассказал, какую тактику россияне используют в районе Волчанска

Также он ответил, изменится ли ситуация на фронте с наступлением весны.

На Волчанском направлении российские оккупанты используют тактику малых групп, но терпят неудачу.

Об этом рассказал оператор БПЛА подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" с позывным Чебур в эфире Киев24. "Оккупанты пытаются продвигаться небольшими пехотными группами и, по возможности, их прямо там же на месте оставляют удобрять нашу землю", - сказал военный.

Относительно того, как изменится ситуация на этом направлении с наступлением весны, он отметил, что в марте не стоит ждать существенных изменений на линии фронта, поскольку россияне не используют крупную технику.

Видео дня

Ситуация на Волчанском направлении: новости

Ранее майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук сообщал, что оккупанты не отказываются от намерения создать так называемую "буферную зону" на территории Украины, и в частности в Харьковской области. По его словам, что касается Волчанска, то там россияне пытаются проникать на новые локации и прорывать украинскую границу, чтобы соединиться с Волчанском.

А 20 января старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко сообщал, что на Волчанском направлении в последнее время активность россиян возросла в разы. Противник проводит штурмовые действия вдоль всего участка государственной границы, чтобы зайти на новые территории.

Вас также могут заинтересовать новости: