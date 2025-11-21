В Покровской агломерации враг вынужден задействовать резервы, поскольку силы его истощаются. Об этом сообщает на своем Telegram-канале 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В сообщении сказано, что войска противника в Покровске истощаются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава.
"Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии рф. Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске наращиваем собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.
Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе, с применением тактической и армейской авиации", - отмечают военные Десантно-штурмовых войск ВСУ
"На северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаем дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.
Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника", - подытоживается в сообщении.
Ситуация в Покровске - что известно
Как сообщал УНИАН со ссылкой на украинский мониторинговый проект DeepState, российские оккупанты продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области.
В их Telegram-канале отмечается также, что армия РФ продвинулась вблизи Владимировки и Шахматного в Донецкой области.