Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируются позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

В Покровской агломерации враг вынужден задействовать резервы, поскольку силы его истощаются. Об этом сообщает на своем Telegram-канале 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В сообщении сказано, что войска противника в Покровске истощаются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава.

"Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии рф. Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске наращиваем собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе, с применением тактической и армейской авиации", - отмечают военные Десантно-штурмовых войск ВСУ

"На северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаем дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.

Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника", - подытоживается в сообщении.

Ситуация в Покровске - что известно

Как сообщал УНИАН со ссылкой на украинский мониторинговый проект DeepState, российские оккупанты продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области.

В их Telegram-канале отмечается также, что армия РФ продвинулась вблизи Владимировки и Шахматного в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: