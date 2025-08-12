В ISW считают, что Путин пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции.

Ближайшие дни перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будут решающими для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение россиян возле Покровска Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что оккупанты продвинулись на юго-востоке от Доброполья. А возле населенных пунктов Новое Шахово и Новый Донбасс идут боевые действия.

При этом в ISW предположили, что россияне могли оккупировать ряд населенных пунктов в районе Доброполья. В частности Разино, Сухецкое, Федоровку, Затишок, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное, Маяк и Паньковку.

Но аналитики Института считают, что называть российское продвижение в районе Доброполья прорывом оперативного уровня не стоит, хотя, как предположили специалисты, россияне будут пытаться довести его до такого уровня.

В связи с этим аналитики ISW отметили, что следующие несколько дней операций на Покровском направлении будут решающими дляспособности Украины предотвратить ускоренное продвижение оккупантов в районе Покровска.

Они констатировали, что в течение последних недель россияне наносят удары дронами по украинским логистическим путям в ближнем тылу, чтобы создать условия для быстрого продвижения на Покровском направлении.

В частности оккупанты усилили удары FPV-дронами по автомагистрали Т-0514 Доброполье-Лиман, пытаясь создать угрозу для украинской логистики еще глубже в тылу. Российские дроны также пытаются бить по украинской технике вдоль дороги Т-0515 в Родинском. Постоянные удары российских БПЛА заставляют ВСУ выбирать альтернативные пути и еще больше растягивать логистические пути, что может повлиять на оборонительные операции Украины, зависящие от постоянного потока техники, обеспечения и живой силы.

Аналитики ISW предположили, что РФ сосредоточилась на продвижении в направлении Доброполья, чтобы создать информационный фон перед встречей Трампа и Путина. В частности, в ISW считают, что Путин пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции.

Но, как подчеркнули аналитики, полная оккупация Россией этих четырех областей Украины не является ни неизбежной, ни острой угрозой, поскольку войска РФ столкнутся с серьезными оперативными препятствиями, особенно в Донецкой области, на захват которой у россиян может уйти много лет, отметили в ISW.

Но именно сейчас, перед встречей с Трампом, считают аналитики, Путин хочет использовать усиленные тактические наступления россиян на востоке Украины, чтобы добиваться уступок со стороны США.

Ситуация на Покровском направлении

Военный 36 ОБрМП рассказал о продвижении россиян возле Покровска. Он отметил, что вклинение между Покровском и Константиновкой остается едва ли не самым большим достижением армии оккупантов за время нынешней летней кампании. Оно создает угрозу окружения Покровска с севера и угрожает Доброполью.

