В прошлом году с 27 июля оккупанты убили 45 бойцов Вооруженных сил Украины, а в этом году - 21.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил количество убитых российскими оккупационными войсками украинских военных на востоке Украины с момента объявления последнего режима прекращения огня - с 27 июля 2020 года.

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Об этом Арестович сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«С 27 июля прошлого года - 45 убитых, 317 раненых украинских военнослужащих. Это 2020-й год. А с начала этого года - 21 убитый. Это уже учтено с теми, кто погиб сегодня (26 марта), и 75 раненых», - отметил Арестович.

По его словам, если сравнивать с любым периодом предыдущих лет, количество погибших украинских бойцов уменьшилась «почти в пять раз», а количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз.

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22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращение огня на линии разграничения с 27 июля.

26 марта 2021 года на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

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Автор: Виталий Саенко