На обстрелы противника подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

На Донбассе с начала суток враг 8 раз нарушил режим тишины, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщается в вечернем сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

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«В течение текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», - отмечается в сообщении.

Так, вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из 82-миллиметрового минометов и стрелкового оружия, а неподалеку от Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

С целью немедленного прекращения огня украинская сторона СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима «Тишина».

«Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности», - отметили в штабе ООС.

Также напоминается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 116 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируется украинскими воинами, отметили в штабе.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виктория Токарева