Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками украинская сторона СЦКК немедленно информирует наблюдателей ОБСЕ.

Вооруженные формирования РФ на Донбассе вопреки действия режима прекращения огня продолжают применять снайперский огонь против подразделений Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеОбстрелы, БПЛА и оборудование позиций: боевики увеличили количество провокаций на ДонбассеОб этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, в течение ноября зафиксировано 4 случая применения снайперского огня, в результате которого погиб один военнослужащий ВСУ, еще один воин был ранен.

«Важно отметить, что кроме личного состава ВСУ, целью для вражеских снайперов становятся камеры наблюдения, которые используют передовые украинские подразделения для ведения наблюдения за противником и фиксации их преступных действий», - говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркивает, что обо всех случаях нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками она немедленно информирует Наблюдательную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Автор: Дмитрий Хилюк