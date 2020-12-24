Раненого доставили в лечебное учреждение.

В районе проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

Читайте такжеБоевики трижды открывали огонь по позициям военных на ДонбассеОб этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Украинскому защитнику была оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.

Отмечается, что жизни военнослужащего ничего не угрожает.

"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части", - уточнили в командовании.

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Автор: Антонина Доломанжи