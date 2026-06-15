Историк объяснил, почему Путин не может остановить войну, даже если захочет

Эксперт считает, что в Европе уже понимают: независимо от исхода войны в Украине Москва будет продолжать проводить агрессивную политику.

На Западе уже в значительной степени избавились от опасений относительно возможной победы Украины над Россией. Такое мнение историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак высказал в интервью LB.

По его словам, ранее среди европейских лидеров, администрации президента США Джо Байдена и в целом западных стран существовал страх загнать российского лидера Владимира Путина в безвыходное положение, поскольку это могло подтолкнуть его к применению ядерного оружия. Однако сейчас, отметил Грицак, стало очевидно, что российский лидер регулярно прибегает к ядерным угрозам, но не переходит к реальным действиям.

"Страх Европы, страх Запада, страх Байдена заключались в том, что нельзя загонять Путина в угол, потому что он применит ядерное оружие. И это правдоподобно. Но мы видим, что Путин угрожает, но ничего такого не делает. Европа предполагает: падет Украина или нет, Путин все равно будет атаковать. Потому что Путину важно поддерживать тонус войны", - отметил эксперт.

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Историк считает, что в Европе все больше убеждаются: независимо от результата войны против Украины Путин будет продолжать агрессивную политику. По его мнению, для Кремля критически важно поддерживать состояние постоянной войны. Если Россия не сможет достичь своих целей в Украине, она может попытаться найти другие направления для экспансии.

Грицак обратил внимание на заявления немецких чиновников и оценки британской разведки, согласно которым у Кремля могли быть и, возможно, до сих пор остаются планы начать войну против европейских стран в 2027 году. В то же время реализовать такие намерения России пока мешает Украина, поскольку российские войска фактически увязли в войне.

Профессор подчеркнул, что Путин неоднократно называл главным врагом России именно Запад и убежден, что воюет с ним на территории Украины. По словам Грицака, российский президент воспринимает Запад как смертельную угрозу для своего государства, и это уже хорошо осознает значительная часть европейских элит.

Он добавил, что сегодня европейцев уже не нужно убеждать в том, что Кремль рассматривает Запад и Европу как своих противников. Историк отметил:

"Их уже не нужно убеждать, что Путин хочет уничтожить Запад, Европу. Если взять известное выражение, что Украина - это ворота Европы, то эти ворота закрываются на границе с Россией".

Комментируя ядерные угрозы Москвы, историк отметил, что Путин способен оправдать любые действия ради собственной победы. В то же время, по его мнению, ключевым фактором остается вопрос личной безопасности самого российского лидера.

"Путин может продать что угодно за свою победу. Знаете этот анекдот о том, что во время советского парада на Красной площади рядом с Брежневым стоят Александр Македонский и Наполеон. И Македонский, глядя на советскую армию, говорит: "Если бы у меня была такая армия, я бы завоевал весь мир". На что Наполеон отвечает: "Если бы у меня была такая система, никто бы не знал, что я проиграл при Ватерлоо", - сказал Грицак.

Грицак считает, что современная российская политическая система уже не может существовать без войны. По его словам, прекращение боевых действий может стать смертельной угрозой для режима Путина. Именно поэтому Кремль, вероятно, будет искать способы сохранить конфронтацию, в частности путем создания новых очагов напряженности и конфликтов.

По мнению историка, насилие является не второстепенным инструментом удержания власти в России, а фундаментальной частью самой государственной системы. Именно поэтому, подытожил он, такая модель управления не способна функционировать без войны.

Война в Украине - мнение историка

Напомним, ранее Грицак напомнил, что Путин заявил: война против Украины будет продолжаться, пока не будут выполнены все его желания, которые были с самого начала.

В частности, президент РФ имеет в виду "денацификацию" Украины. Как подчеркнул историк, Путин ставит цели, которые невозможно выполнить - нет ощущения баланса между затратами и возможностью достижения целей. Поэтому, пока диктатор этого не почувствует, изменений ожидать не стоит.

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