В Украине стремительно дешевеют картофель, помидоры и огурцы: какие сейчас цены на овощи

Среди фруктов подешевели клубника и черешня.

Молодой картофель в Украине за неделю подешевел почти на треть – с 50-80 до 35-65 грн/кг. При этом прошлогодний картофель несколько подорожал – с 12-16 до 13-16 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сильно просели цены и на помидоры и огурцы. Томаты подешевели с 90-135 до 70-100 грн/кг, а огурцы – с 35-65 до 25-40 грн/кг. Расширился диапазон цен на сладкий перец – с 130-170 до 125-170 грн/кг.

Стоимость свежих овощей в Украине в целом снижается. Молодая белокочанная капуста подешевела с 17-20 до 15-18 грн/кг. Расброс цен на молодую свеклу увеличился до 30-40 грн/кг, появились предложения как более дешевые, так и более дорогие, чем на прошлой неделе – тогда овощ отпускали по 33-35 грн/кг.

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За неделю также существенно подешевели редис – с 40-45 до 20-40 грн/кг и зеленый горошек – с 70-90 до 50-70 грн/кг.

Наибольшие изменения в фруктово-ягодном сегменте касаются клубники и черешни – обе ягоды подешевели почти вдвое. Клубнику продают в пределах 70-120 против 120-190 грн/кг неделей ранее, а черешню – по 70-110 против 130-220 грн/кг ранее.

Урожай в Украине – основные прогнозы

В Херсонской области уже более 1000 гектаров засеяно арбузами и 400 – дынями. В связи с погодными условиями, которые задержали созревание культур, первый урожай арбузов ожидают не раньше середины июля.

При этом директор Института картофелеводства Николай Фурдыга считает, что украинцам должно хватить картофеля в этом сезоне, а стоимость овоща останется на прошлогоднем уровне.

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