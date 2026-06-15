Долги на балансирующем рынке электроэнергии создают замкнутый круг проблем, - бизнесмен

По его словам, главная причина накопления долгов заключается в наличии категорий потребителей, которых нельзя отключить от электроснабжения.

Долги на балансирующем рынке стали одной из самых серьезных проблем украинской энергетики и уже мешают решать вопрос дефицита мощностей рыночными механизмами. Об этом заявил бельгийский бизнесмен, топ-менеджер и эксперт в сфере возобновляемой энергетики Лоик Лерминьо.

По его словам, главная причина накопления долгов заключается в наличии категорий потребителей, которых нельзя отключить от электроснабжения. В результате их долги концентрируются именно на балансирующем рынке через механизм поставщика последней надежды.

"Если государство уже гарантировало, что они за это будут платить, тогда надо платить. Или не надо было это обещать, возможно", - подчеркнул Лерминьо.

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Эксперт отметил, что балансирующий рынок является самым дорогостоящим сегментом рынка электроэнергии. По его словам, несвоевременные расчеты государства приводят к тому, что расходы на электроэнергию для таких потребителей становятся в несколько раз выше, а долги продолжают расти.

Он также подчеркнул, что из-за хронических неплатежей инвесторы не готовы выходить на балансирующий рынок и инвестировать в мощности, которые могли бы помочь стабилизировать энергосистему.

"Эти долги приводят к тому, что мы не можем решать эту проблему рыночным путем. Потому что БР (балансирующий рынок - ред.) уже не рынок. Это непонятно что", - заявил Лерминьо.

По его мнению, для стабилизации ситуации необходимо устранить причины накопления долгов и обеспечить своевременные расчеты за электроэнергию, потребленную защищенными категориями потребителей.

Напомним, по словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, искусственное занижение цен для отдельных категорий потребителей искажает рыночное ценообразование и ухудшает условия для инвестиций в модернизацию энергетики.

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