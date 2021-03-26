В то же время, по словам Леонида Кравчука, для Украины самое важное - это мир на Донбассе, но не поступаясь мельчайшей толикой национальных стратегических интересов.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для России основная задача - это уничтожение Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя гибель четырех украинских военных в результате обстрела оккупантами.

"Собственно, ожидать что-то от России и от ее оккупационных администраций в ОРДЛО не стоит", - сказал Кравчук и добавил, что для России основная задача - это "уничтожить Украину".

"В начале можно сделать, скажем, губернию, а в принципе, Украина как государство не должно существовать - это позиция президента России Путина, высказанная много лет назад", - отметил Кравчук.

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"Поэтому ожидать, что они будут действовать гуманно - это преувеличение, но, несмотря на это Украина продолжает стоять на том, что мы будем выполнять, пока действуют и существуют минская площадка, "нормандский формат", мы выполняем и будем выполнять эти решения, говоря о том, что для Украины самое важное - это мир, но не поступаясь мельчайшей толикой национальных стратегических интересов", - подчеркнул он.

Убийство российскими оккупантами 4 украинских военных

Сегодня, 26 марта, в районе населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще двое получили ранения.

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Автор: Константин Гончаров