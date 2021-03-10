Президент России Владимир Путин не отвергает встреч, но для проведения нового саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) надо выполнить договоренности, которые были достигнуты раньше.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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"Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Президент Путин последовательно является сторонником диалога, и именно президент Путин приложил немало усилий для поиска урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - считает Песков.
Также он добавил, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
"И в данном случае, лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.
Песков отметил, что говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь он имеет в виду положения Минского комплекса мер. "И во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - добавил он.
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Нормандский формат: что это
- Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.
- Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).
- Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран "нормандского формата", если их саммит будет постоянно откладываться.
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