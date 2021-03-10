Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран "нормандского формата", если их саммит будет постоянно откладываться.

Президент России Владимир Путин не отвергает встреч, но для проведения нового саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) надо выполнить договоренности, которые были достигнуты раньше.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Президент Путин последовательно является сторонником диалога, и именно президент Путин приложил немало усилий для поиска урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - считает Песков.

Также он добавил, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

"И в данном случае, лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.

Песков отметил, что говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь он имеет в виду положения Минского комплекса мер. "И во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - добавил он.

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Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран "нормандского формата", если их саммит будет постоянно откладываться.

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Автор: Роман Цимбалюк