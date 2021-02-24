Под обстрелы попадают даже жилые кварталы.

На Донбассе новое обострение, боевики активизировались вдоль всей линии разграничения. Уже есть жертвы среди мирного населения - в собственном дворе на мине подорвался житель Хутора Вольный на Луганщине.

Что в эти дни происходит в прифронтовом поселке Золотое - рассказали журналисты в сюжете ТСН.

Вечером 23 февраля окрестности Золотого-4 попали под обстрелы. Некоторые кварталы Хутора Вольный, расположенные вплотную к Золотому-4, были дистанционно заминированы минами ПОМ-2.

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С каждым обстрелом поселок становится похожим на руины. Местные говорят о страхе.

"Опять стреляют и недавно стреляли, и вчера стреляли. Очень страшно, хата вся дрожит", - рассказывает местная жительница Любовь Ерохина.

После каждого обстрела местные тянутся к фельдшеру, и последние - не исключение.

"Приходят за успокаивающими, антистрессовыми таблетками. Здесь в основном старики. Уже все мы здесь в возрасте, хронические болезни, обострения", - рассказала фельдшерица.

Местные дети, которых в Золотом три десятка, ходят в школу, расположенную вплотную к линии разграничения. Заведение работает под звуки обстрелов.

Улицу, которую боевики обстреляли, саперы все еще разминируют, слишком велик разлет снарядов. Надо проверить каждый дом, чтобы от скрытых мин снова не гибли люди.

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Автор: УНИАН