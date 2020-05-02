Боевики на Донбассе осуществили 15 обстрелов, двое украинских военных ранены - штаб ООС

По данным штаба, на все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке, в результате вражеских обстрелов двое украинских военных ранены.

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«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник с направления населенного пункта Каштановый дважды обстреливал наши позиции неподалеку от Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

По данным штаба, на все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

Отмечается, что по окрестностям Орехово враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, добавили в штабе.

Сообщается, что защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82-миллиметровых минометов, а защитников Пивденного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность. Потери противника уточняются», - подытожили в пресс-центре.