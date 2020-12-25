За прошедшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, неподалеку Водяного на разных направлениях, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь и они оперативно доставлены в лечебные учреждения.
"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
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