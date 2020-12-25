На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ, отметили в штабе.

За прошедшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, неподалеку Водяного на разных направлениях, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь и они оперативно доставлены в лечебные учреждения.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе.

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Автор: Андрей Василюк