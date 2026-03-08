Россияне обходят Покровск с флангов: военный рассказал, что там происходит

Несмотря на большие потери, российские оккупанты пытаются продвигаться дальше.

Российские оккупанты пытаются справа и слева от Покровска продвигаться дальше по флангам в сторону населенного пункта Гришино и по посадкам. Об этом заместитель командира группы спецназначения спецотряда "Тайфун" по прозвищу "Скорпион" сказал в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая.

"Силы обороны делают все для того, чтобы противник не продвигался в глубину нашей обороны", - отметил он.

Видео дня

При этом военный отметил, что Силы обороны Украины частично контролируют северную часть города Покровск.

"Но все понимают, что противник не остановился на самом Покровске. Они также продвигаются по флангам справа и слева в направлении населенного пункта Гришино и по посадкам вперед. То есть, Силы обороны пытаются сдерживать их на подходах еще к нашим позициям", - подчеркнул он.

Военный добавил, что российских оккупантов обнаруживают и уничтожают.

"Противник каждый день теряет большое количество личного состава, но все равно, они по трупам идут вперед, продвигаются и продвигаются", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по его мнению, российские оккупанты уменьшили количество обстрелов, применение авиационных управляемых бомб, и их активность сейчас минимальна. В настоящее время бои в основном происходят в воздухе – работают FPV-дроны, перехватчики и артиллерия в небольшом количестве.

"Противник не отказался от своих намерений и пытается продвигаться небольшими группами вперед, но это небольшое количество. Если раньше они могли до шести человек отправлять из точки "А" в точку "Б", то сейчас они отправляют два-три не более", - добавил он.

Ситуация в районе Покровска

Как сообщал УНИАН, украинские войска до сих пор находятся на севере Покровска и Мирнограда, сдерживая российских оккупантов от продолжения наступления на север и северо-запад.

Полная оккупация Покровска российскими войсками может спровоцировать стремительный обвал обороны на этом участке. При таком сценарии линия фронта рискует быстро сместиться на 5–10 километров вглубь территории.

