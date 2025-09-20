Эти войска будут современными и с дроновой составляющей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создавать современные отдельные штурмовые войска. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами.

"Что касается штурмовиков, у нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025-го года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. "Русские" решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать", - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул президент, речь идет о современных штурмовых войсках с дроновой составляющей, со всем остальным.

"Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи", - добавил глава государства.

Война в Украине - ВСУ готовятся к обороне и наступлению

Как сообщал УНИАН, летом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский отмечал, что украинские войска не будут просто оставаться в глухой обороне. По его словам, следует говорить о сочетании оборонительных действий с активной обороной и активными наступательными действиями. В частности, ВСУ будут наступать там, где будут видеть слабые места в силах российских захватчиков.

