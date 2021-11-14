Противник на Донбассе понес небоевые потери, поделился офицер нашей армии.

В субботу, 13 ноября, на части востока Украины боевики понесли бесповоротные и санитарные потери – уничтожены два противника, а три – ранены.

Ликвидирован один боевик "ДНР" и один член незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", сообщил в Telegram офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его данным, боевики ликвидированы не в результате боевых действий.

Читайте такжеПодрыв на взрывном устройстве и "самоликвидация": офицер ВСУ назвал новые потери боевиков на Донбассе"Штирлиц" добавил, что два противника ранены в результате неосторожного обращения с оружием, а еще один боевик подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, в 2014 году часть Донецкой и Луганской областей Украины захватили боевики "ДНР" и "ЛНР".

Боевиков поддержали российские власти. На Донбасс также вторглись войска России.

На Донбассе не раз вводили "режим тишины", однако его нарушали боевики.

В конце октября 2021-го стало известно, что на Донбассе украинская сторона впервые применила против боевиков турецкий беспилотник Bayraktar, чтобы сберечь жизни своих воинов. Волонтер Роман Доник поделился, что ракетой уничтожена одна пушка противника.

Автор: Екатерина Присяжнюк