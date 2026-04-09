Враг перебросил в район Купянска элитный 'Рубикон': офицер объяснил, с какой целью

Наши воины стали использовать для логистического обеспечения НРК и дроны "Вампир".

На Купянском направлении в Харьковской области российское элитное подразделение "Рубикон" пытается уничтожить украинскую логистику. Об этом сказал в эфире телемарафона офицер подразделения "Орион" бригады "Гвардии наступления" Владислав Золотарев.

Он отметил, что на этом направлении ситуация сложная, враг атакует каждый день, используя тактику продвижения небольшими группами.

"На нашем направлении находится вражеское элитное подразделение БпЛА "Рубикон". Непосредственная задача этого подразделения - уничтожение, затруднение нашей логистики. Они делают все для того, чтобы логистика не смогла доехать до передовой", - отметил Золотарев.

Видео дня

По его словам, украинские военные делают все, чтобы врагу не удалось перерезать логистику. Он добавил, что ранее провизия, боеприпасы, личный состав перемещались на квадроциклах и другой технике. При этом военный отметил, что сегодня для этих задач украинские военные используют наземные роботизированные комплексы и дроны "Вампир".

Золотарев подчеркнул, что враг пытается продвигаться, но "у нас есть кольцевая зона", которая не позволяет ему наступать и занимать новые рубежи.

"Но у нас есть сложности с логистикой. Каждые три-пять минут появляются дроны, КАБы, которые использует враг", - добавил он.

По его словам, поэтому делается все для того, чтобы украинская логистика работала.

Ситуация вокруг Купянска - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия вновь увеличила количество штурмов в направлении Купянска и стала применять мотоциклы и квадроциклы.

Офицер управления 43-й ОМБр Артур Мартиросян отмечал, что, очевидно, враг будет наращивать наступление в направлении Купянска. По его словам, в городе остается ничтожное количество российских военных, которые скрываются в подвалах и активности не проявляют.

По его словам, увеличение количества атак врага ожидается, "когда появится зелень", чтобы можно было маскироваться.

