Этот населенный пункт был важной высотой, которая влияет на применение беспилотников, в частности против Сил обороны.

Российские войска подняли триколор в селе Ровнополье Запорожской области - населенном пункте, из которого недавно отошли подразделения Сил обороны. По словам украинского военного Станислава Бунятова с позывным "Осман", захват этого района будет иметь критические последствия для ситуации на направлении.

В своем Telegram-канале он отметил, что потеря господствующей высоты существенно влияет на возможности использования беспилотников.

"Высота, которая была потеряна, играет важную роль в применении БпЛА против Сил обороны Украины", - написал "Осман".

Британское издание The Telegraph сообщает, что сейчас существует реальная угроза окружения для городов Орехов и Гуляйполе. По данным карты DeepState, российские силы за период с 1 октября по 15 ноября продвинулись на запорожском направлении примерно на 30 километров.

Как сообщает ISW, ситуация на Гуляйпольском направленииостается крайне серьезной, российские войска продолжают наступать и поддерживать интенсивные наступательные операции.

При этом представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что недавние российские наступления угрожают отрезать Гуляйполе от основных логистических путей, включая шоссе Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Пользуясь тем, что Украина сосредоточила основные силы на обороне Покровска, Россия захватывает территории на юго-востоке Украины, подвергая стратегически важные города Орехов и Гуляйполе риску окружения.

