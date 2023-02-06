У РФ осталось очень мало "Терминаторов", заявил эксперт.

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" кардинально не изменили ситуацию ни на одном из направлений фронта в Украине.

"Они ничего кардинально не изменили ни на одном направлении. Горит он точно так же, как и Т-90. Что Т-90, что "Терминатор" Javelin и NLAW все равно", - заявил военных эксперт Олег Жданов.

По его словам, у РФ осталось очень мало "Терминаторов", так как их всего было сделано 19 единиц, и производство сегодня остановлено:

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"Они не производятся сегодня серийно, не производятся вообще. Ввиду того, что не было заказа, а сейчас возобновить производство из-за отсутствия комплектующих невозможно".

Жданов отметил, что у "Терминаторов" ходовая часть от танков Т-90, а вместо башни - огневой модуль, на котором размещены две автоматические пушки 30-мм.

БМПТ "Терминатор" - общая информация

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

По данным из открытых источников, работы по БМПТ начались в середине 1980-х годов. Первый вариант машины был создан на базе танка Т-72А.

В состав экипажа БМПТ входят 5 человек - командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок.

Защита машины в целом равна уровню защиты танка Т-90А, даже превосходит его из-за применения динамической защиты "Реликт".