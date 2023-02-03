Германия пытается компенсировать свою пассивность предоставлением того, что Украине не нужно, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему выступает против того, чтобы Украине передавали танки Leopard 1A5.

"Если бы я был комроты или полка, то в жизни не усадил бы своих вояк в эти танки, зная, что им дуэлиться с Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М "Прорыв", - написал он.

Германия пытается компенсировать свою пассивность предоставлением того, что Украине не нужно, отметил Коваленко.

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"Для тех же умников, которые мне сейчас начнут парить бред, типа эти танки передадут ТРО или закопают как артиллерию, тем более хотелось бы плюнуть в морду, - резко отметил эксперт. - Пока российская армия не перешла тотально на Т-62, Т-55 или Т-34, разговор про Leopard 1 неуместен. Но кому-то просто плевать, ведь, снова повторюсь, не им же быть членом экипажа этого танка".

Leopard 1 - Германия продаст Украине 88 старых танков

Напомним, по данным Süddeutsche Zeitung, правительство Германии одобрила поставку Киеву 88 своих старых танков Leopard 1.

Отмечалось, что Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро,

Проблемой является то, что Leopard 1 больше не производятся, а снаряды для них имеют не такой калибр, как для более новых Leopard 2, поставок которых ожидает Украина.