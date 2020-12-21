В штабе отмечают, что представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

В плен российско-оккупационных войск попал военный ВСУ, который исчез 17 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

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«17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющей задачи в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые меры положительного результата не дали. "В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований", - добавили в пресс-центре, отметив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-центре отмечают, что представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

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Автор: Константин Гончаров